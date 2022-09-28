Політика

У Німеччині припустили, що труби “Північних потоків” залишаться непридатними назавжди, – ЗМІ

28 Вересня 2022 17:12
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північний потік

Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів “Північний потік-1” та “Північний потік-2” в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії.

Про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel з посиланням на джерела в урядових колах.

Стверджується, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить усередину та роз’їсть їх. Оскільки пошкодження труб дуже великі, у них може потрапити надзвичайно велика кількість води.

Як і Європейська комісія, органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають акт диверсії. Через складність атаки експерти та німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть Росія, але мотив залишається незрозумілим.

Зараз BND відіграє провідну роль у розвідці, оцінюючи супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.

Одна з теорій полягає в тому, що водолази, ймовірно, заклали вибухівку в дві труби “Північного потоку-1” і в одну з двох труб “Північного потоку-2”.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, цілеспрямовані вибухи вказують на те, що витоки газу – величезні, тому швидкість падіння тиску в трубах була високою.


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