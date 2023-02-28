У МЗС відреагували на візит журналіста американського телеканалу до Криму

Журналіст американського телеканалу NBC News британець Кір Сіммонс з’їздив через росію до тимчасово окупованого Криму. Там він поспілкувався з жителями, які висловилися проти звільнення півострова. У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що відвідання Криму з території російської федерації є порушенням законодавства України.

Про це йдеться в матеріалі NBC News та заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

У сюжеті NBC News прямо зазначається, що журналісти потрапили до Криму через Керченський міст. У матеріалі розповідається, що міст «повністю відновлений» після підриву восени минулого року. Однак журналісти припустили, що міст знову «стане мішенню, якщо бої дійдуть до півострова».

Також більшість жителів, з якими поспілкувалися журналісти, вважають півострів територією росії. Одна жінка запевнила NBC News, що російська влада їх не залякує, а один чоловік, коментуючи можливий український контрнаступ на Крим, заявив, що кримчани «захищатимуть свою Батьківщину, щоб не стати рабами».

Водночас речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що відвідання тимчасово окупованого Криму з території російської федерації є порушенням законодавства України.

«Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду до України», — наголосив він.

За його словами, компетентні органи України вже встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. Рішення ухвалять за підсумками перевірки.