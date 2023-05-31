У Москву зачастили рейси вантажних літаків Іл-76 з Ірану

Іранський літак Іл-76, який може перевозити вантаж військового призначення сьогодні приземлився в Москві. Це вже другий рейс вантажного судна з 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, іранський вантажний Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сів на аеродромі “Внуково” сьогодні о 09:24. Він виконував рейс Тегеран-Москва.

Вже на сьогодні запланований відліт цього літака назад до Тегерану.

Що цікаво, до цього ж іранський літак приземлявся у Москві 21 травня і 24.

Моніторингові групи тим часом повідомляють, що вантажний Іл-76 міг доправити до Росії вантаж військового призначення.

Зазначимо, що Іран надає військову підтримку Росії, яка вже понад рік веде повномасштабну війну проти України. Тегеран постачає Москві дрони-камікадзе “Шахед”, які потім окупанти використовують під час атак на мирні українські міста.

Сам же Тегеран при цьому заперечує будь-які постачання озброєння для РФ. Хоча, як нещодавно розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов, окрім дронів росіяни також отримають від Ірану боєприпаси.

Москва ж бажала отримати від Тегерану і ракети, але, за даними ГУР МО, жодної ракети Іран так і не передав країні-агресору.

Примітно, що одним зі шляхів постачань дронів до РФ з Ірану є саме повітряний. Тож не виключено, що такі часті рейси до Москви можуть бути однією з причин того, що нічні атаки на Україну, зокрема Київ, останнім часом почастішали. Оскільки, за даними ГУР, “Шахеди” росіяни отримують партіями по 250-300 штук.