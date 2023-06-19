Політика

У Молдові визнали неконституційною проросійську партію “Шор”

19 Червня 2023 16:21
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молдова

У понеділок, 19 червня, Конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії “Шор”, яка загрожувала незалежності та суверенітету країни.

Про це інформує NewsMaker.

Зазначають, що члени Конституційного суду дійшли висновку, що проросійська партія “Шор” порушила принципи, прописані в Конституції Молдови. Під час ухвалення рішення вони спиралися на четвертий пункт 41 статті Конституції Молдови, у якому йдеться: “партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними”.

Також Конституційний суд Молдови заявив, що після визнання “Шор” антиконституційною, партія вважається розформованою. Відтак жоден її документ, який буде ухвалений після винесення рішення КС, не матиме юридичної сили.

“Міністерство юстиції повинно сформувати комісію з ліквідації партії “Шор” для виключення її з державного реєстру юридичних осіб”, – сказав голова КС Ніколае Рошка.

Він додав, що депутати “Шор” продовжать свій мандат, проте виключно як незалежні народні обранці без права доєднатися до інших фракцій. Те саме, за його словами, стосується всіх представників партії в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включно з Гагаузією.

Крім того, усі списки кандидатів у парламент і місцеві органи, які були затвердження раніше, визнаються недійсними після ухвалення рішенні. Вакантний мандат, за словами Рошка, залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту.


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