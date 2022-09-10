Політика

У Міноборони РФ прокоментували відступ з Харківської області

10 Вересня 2022 17:23
275

Міноборони РФ заявило, що для досягнення мети “спецоперації” було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої “ДНР”.

“Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ. З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії”, – заявили в Міноборони РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 21:47
5

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території
10 Вересня 2022 20:37
90

Окупанти вели обстріл Харкова з РСЗВ “Ураган”
10 Вересня 2022 18:59
179

Правоохоронці затримали начальник окупаційної “поліції” Балаклії
10 Вересня 2022 18:52
179

Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова
10 Вересня 2022 18:38
256

Окупанти намагаються стримати наступ наших військ, – Генштаб
Останні новини
усі новини