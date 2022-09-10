У Міноборони РФ прокоментували відступ з Харківської області

Міноборони РФ заявило, що для досягнення мети “спецоперації” було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої “ДНР”.

“Під час цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ. З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії”, – заявили в Міноборони РФ.