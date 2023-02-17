У Люксембурзі створили компанію, яка передає Україні снаряди для РСЗВ Град — NYT

У Люксембурзі було створено спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для РСЗВ Град і передає їх Україні, повідомляє The New York Times.

Збройні сили Люксембургу складаються з менш ніж 1000 військовослужбовців, одного вантажного літака, двох гелікоптерів, що використовуються спільно з поліцією, та менше 200 вантажівок. Країна посилала Україні зі свого арсеналу 102 протитанкові ракети та 20 000 набоїв до кулемету, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити.

«Тому Люксембург, країна з населенням 645 000 осіб, вирішила використати своє значне багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку, і минулої весни підписала багатомільйонний контракт на постачання 6 000 ракет радянської доби», — йдеться у матеріалі.

NYT повідомляє, що після російського вторгнення Люксембург, сповнений рішучості зробити більший внесок, створив команду з двох осіб, яка складається з власних торговців зброєю. Вони мали намір вивчити комерційні ринки зброї в Європі та США.

«Ми такі маленькі, ми не маємо великої армії і, отже, обмеженого запасу, і ми спочатку хотіли допомогти Україні», — сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Зрештою Люксембургу довелося задовольнятися 600 ракетами для РСЗВ Град, що становить одну десяту від первісної мети та передати їх Україні. За словами Бауша, йому вдалося укласти або укласти контракт на суму близько 94 мільйонів доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах, що становить близько 16% оборонного бюджету країни.

Люксембурзькі торговці зброєю швидко уклали контракт із чеським виробником на купівлю боєприпасів під радянський калібр та калібр країн-членів НАТО. Вони мають бути доставлені вже навесні. Виробник, ім’я якого дилери просили не називати з міркувань безпеки, продав 12 500 протитанкових гранат РПГ-7.