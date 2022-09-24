Політика

У Конгресі США зростає кількість противників допомоги Україні, – WSJ

24 Вересня 2022 19:59
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У Конгресі США зростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні на тлі проміжних виборів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Республіканці стали все частіше заявляти, що гроші, які виділяються Україні, краще витрачати на боротьбу з Китаєм та подолання внутрішніх проблем.

“Постійний потік військової допомоги Україні втрачає популярність серед республіканців. Політики шукають виправдання закордонним розтратам, поки в США спостерігаються висока інфляція та економічний спад”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно Стів Скаліз та Еліз Стефанік, які займають друге і третє місце в рейтингу республіканців, відмовилися публічно заявляти про продовження підтримки нашої країни в разі перемоги своєї партії.

“Є багато членів партії, які хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони та більше уваги до загроз, які існують. Китай дуже активно нарощує військово-морський флот, а наш військово-морський флот зараз знаходиться в занепаді”, – заявив Стів Скаліз.

Представник Комітету з питань збройних сил Палати представників Рубен Гальєго повідомив, що республіканці можуть застосувати правило підтримки більшості.

“Воно використовувалося попередніми спікерами Палати і вимагає згоди переважного числа членів партії для винесення будь-якого законопроекту на голосування. В цьому випадку, виділяти нову допомогу нашій країні стане набагато складніше”, – додали наостанок.


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