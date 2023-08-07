У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus, – нардеп

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, колеги з німецького парламенту повідомили, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо надання Силам оборони далекобійних ракет.

Він зазначив, що це озброєння б’є на 500 кілометрів і здатне накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

“Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення”, — заявив Чернєв.