Політика

У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus, – нардеп

7 Серпня 2023 13:01
читать на русском →
зброя, німеччина

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, колеги з німецького парламенту повідомили, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо надання Силам оборони далекобійних ракет.

Він зазначив, що це озброєння б’є на 500 кілометрів і здатне накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

“Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення”, — заявив Чернєв.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Серпня 2023 16:00

Німеччина відмовилась передавати Україні Taurus
7 Серпня 2023 15:33

Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси, заборонені Конвенцією
7 Серпня 2023 13:35

Зеленський провів селектор: ситуація на фронті, ОПК і зернова угода
7 Серпня 2023 13:01

У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus, – нардеп
7 Серпня 2023 11:55

Додому з полону повернули ще 22 українських воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки