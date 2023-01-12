Політика

У Британії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger, – Sky News

12 Січня 2023 13:00
25
зброя, британія

У Великобританії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger. Проте у військових колах вважають, що це кількість недостатня, щоб реально повпливати на ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, в уряді Британії обговорюють можливість передачі українським військовим танків Challenger 2. Ймовірно, мова йде про 12 одиниць.

Колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт у коментарі виданню зазначив, що ця кількість є символічною, бо 12 танків навіть західного зразка не матимуть “реального значення” на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.

“Здавалося б, що 12 надто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, це мало б реальне значення”, – сказав Даннатт.

За його словами, новітні танки та БМП дадуть українським силам можливість піти у контрнаступ та завдати Росії “рішучого удару, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2023 11:50
81

Жорсткі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, – Міноборони
12 Січня 2023 15:42
32

Кількість формувань супротивника в Україні збільшилася до 280
12 Січня 2023 14:06
76

Українці обрали політиків 2022 року
12 Січня 2023 12:05
104

Росія вирішила вести війну на виснаження, – Генштаб
12 Січня 2023 11:27
46

Повітряні сили “приземлили” ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник “Орлан”
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки