У Британії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger, – Sky News

У Великобританії обговорюють можливість передачі Україні 12 танків Challenger. Проте у військових колах вважають, що це кількість недостатня, щоб реально повпливати на ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, в уряді Британії обговорюють можливість передачі українським військовим танків Challenger 2. Ймовірно, мова йде про 12 одиниць.

Колишній начальник генерального штабу британської армії Річард Даннатт у коментарі виданню зазначив, що ця кількість є символічною, бо 12 танків навіть західного зразка не матимуть “реального значення” на фронті. Він вважає, що потрібно передати Україні 50 танків.

“Здавалося б, що 12 надто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, це мало б реальне значення”, – сказав Даннатт.

За його словами, новітні танки та БМП дадуть українським силам можливість піти у контрнаступ та завдати Росії “рішучого удару, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів”.