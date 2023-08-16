У Білорусі зареєстрували компанію “Група “Вагнер” 

4 серпня у Білорусі зареєстрували ТОВ “Група “Вагнер”, яке нібито займеться освітньою діяльністю.

Про це повідомляє “Бабель“.

Відомості про компанію “Група “Вагнер” зʼявилися в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців мінʼюсту Білорусі.

У реєстрі вказано, що основним видом діяльності компанії є освітня діяльність. Власником компанії вказано громадянина РФ Максима Петрова. Датою реєстрації ТОВ “Група “Вагнер” вказано 4 серпня 2023 року.

Адреса — село Цель Осиповицького району, де розташований польовий табір, куди з РФ прибули найманці ПВК Вагнера. Також саме за цією адресою зареєстрували ТОВ “Конкорд Менеджмент і Консалтинг”, яка належить Євгенію Пригожину.