Політика

У Білорусі обладнують великий військовий табір на території колишньої військової частини

29 Червня 2023 11:42
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білорусь, вагнер

У Білорусі, під Осиповичами, у Могилевській області, розпочато роботи з обладнання великого військового табору на території колишньої військової частини.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн“.

Так, наразі ведуться роботи на території колишньої ВЧ №61732 у с. Цель (Осиповичський р-н, Могильовська обл.), де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ.

Як уточнюють у моніторинговій групі, в останні дні надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою.

“За різними даними, роботи розпочалися в неділю або в понеділок”, – уточнює “Гаюн”.

При цьому, судячи з супутникових знімків, дійсно в зазначеному районі присутні зміни. Так, у порівнянні знімків 9 та 27 червня можна помітити зміни мінімум у 6 областях на території колишньої військової частини.

“Як мінімум точно проходить прибирання території, а між казармами, де раніше був пісок, тепер його немає. У північній же частині видно і ознаки робіт”, – уточнює “Гаюн”.


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