Політика

У Білорусі неподалік від кордону з Україною проведуть військові навчання зі стрільбами

24 Жовтня 2022 20:19
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білорусь

У білоруському місті Брест, який приблизно за 70 кілометрів від України, відбудуться військові навчання зі стрільбою та пересуванням військової техніки.

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» із посиланням на заяву голови Брестського міського виконавчого комітету Олександра Рогачука.

Посадовець розповів, що протягом поточного тижня в Бресті «буде чути стрілецьку канонаду, а також відбуватиметься пересування різних видів техніки».

Він повідомив, що такі заходи 38-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади на полігоні «Брестський» відповідають «плану підготовки на навчальний рік».


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