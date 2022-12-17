Політика

У Білому домі заявили, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Але у США бояться ескалації — NBC

17 Грудня 2022 15:34
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війна

Представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Проте деякі американські посадовці бояться, що це призведе до ескалації.

Про це пише NBC News із посиланням на двох неназваних американських посадовців.

Представник Білого дому заявив про здатність України повернути Крим наприкінці листопада під час брифінгу для деяких членів Конгресу. Він тоді також сказав, що Україна не має найближчої мети щодо повернення Криму, тому її наступ на півострів не є неминучим.

Посадовець визнав, що Україна виявляла стійкість і наполегливість протягом усієї війни. За його словами, українці «продовжують шокувати світ тим, наскільки добре поводяться на полі бою».

«Спочатку багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим», — заявив представник Білого дому.

А втім, співрозмовники NBC стверджують, що низка американських посадовців побоюються, що будь-який великомасштабний наступ, який загрожує контролю росії над Кримом, може підштовхнути володимира путіна до застосування ядерної зброї або «брудної бомби».

Водночас троє офіційних представників США завили NBC, що наразі немає ознак того, що путін може застосувати ядерну зброю або «брудну бомбу» прямо зараз.


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