Політика

У Білому домі не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС

27 Червня 2023 06:57
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заес

У США наразі не вважають «неминучою» загрозу підриву російськими окупантами Запорізької АЕС, попри останні повідомлення ГУР МОУ про підготовку росією теракту.

Про це представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів на брифінгу.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – заявив він.

При цьому, відповідаючи на додаткове питання щодо можливості застосування росією ядерної зброї, Кірбі сказав, що США наразі не бачать цього також.

«Скажу одне − що росія є ядерною державою. І ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію росії, її ядерний потенціал. Це продовжується. І ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», – наголошує представник Білого дому.

Він також додав, що США «не зробили нічого і не бачили нічого, що могло б змусити Америку змінити її власні стратегічні сили стримування».


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