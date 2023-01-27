Тищенка виключили з фракції “Слуга народу”

Народного депутата Миколу Тищенка, який відлетів у «відрядження» до Таїланду, виключили із фракції «Слуга народу».

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу», – повідомила вона.

Вчора із повідомлення українського посольства стало відомо, що Микола Тищенко відлетів до Таїланду. Там він «організовує зустріч із представниками української громади». Раніше українським чиновникам заборонили виїзд за кордон, за винятком службових відряджень.