Політика

Туреччина та Саудівська Аравія таємно співпрацюють для повернення українських дітей із РФ, – FT

18 Липня 2023 16:08
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діти

Саудівська Аравія та Туреччина мають намір укласти угоду про повернення в Україну дітей, яких окупанти вивезли на територію РФ, і які зараз перебувають у дитячих будинках або усиновлені російськими сім’ями.

Про це пише Financial Times, посилаючись на чотири джерела, знайомих з перебігом переговорів.

За даними журналістів, українські та російські чиновники “у рамках посередницького процесу, про який раніше не повідомлялося”, зараз складають списки тисяч дітей, переміщених до Росії.

Співрозмовники видання стверджують, що вже кілька місяців ведуться “вкрай делікатні переговори”, і треті сторони все ще шукають способи домовитися про компроміси між Україною та РФ, сподіваючись, що вони можуть стати каналами для потенційних переговорів про мир у майбутньому.

За словами двох джерел, знайомих із цим питанням, в обговореннях також бере участь колишній власник футбольного клубу “Челсі” Роман Абрамович, який раніше вже виступав посередником на переговорах між Україною та РФ.

Необхідність у посередниках наголошує на складності репатріації переселених українських дітей, йдеться в матеріалі. Українські та російські офіційні особи відмовляються розмовляти один з одним напряму.

За словами дипломата, поінформованого про переговори, Саудівська Аравія порушила питання депортованих дітей на зустрічі представників G20 у Копенгагені у червні. Дипломат стверджує, що західні країни дали Саудівській Аравії своє благословення на продовження посередництва у вирішенні питань вивезених дітей та інших питань, включаючи зернову угоду та ядерні загрози.

Один із співрозмовників журналістів сказав, що “мета полягає в тому, щоб порахувати всіх дітей, щоб зрозуміти, скільки їх, а потім знайти найкраще рішення для кожної дитини”.


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