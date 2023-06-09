Трампу висунуто звинувачення з 38 пунктів у справі про секретні документи

Колишньому президенту ССША Дональду Трампу та його соратнику Уолту Науті пред’явлені обвинувачення з 38 пунктів

Про це повідомляє CNN.

У п’ятницю, 9 червня було розпечатно федеральне звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа та його соратника Уолта Наути.

“Мета змови полягала в тому, щоб Трамп зберігав засекречені документи, які він забрав з собою з Білого дому, і приховував їх від федерального великого журі”, – сказано у документі.

Як зазначається, Трамп двічі демонстрував секретні документи іншим особам. Один з таких випадків був під час зустрічі у 2021 році в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Тоді Трамп заявляв “план атаки” який нібито підготувало Міністерство оборони.