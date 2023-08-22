Трамп погодився внести 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори, – CNN

Після зустрічі адвокатів Дональда Трампа із офісом окружного прокурора округу Фултон, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже у понеділок. Зазначається, що переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

Також стведжується, що окружний прокурор Фані Вілліс досягла угоди з одним із співвідповідачів Трампа адвокатом Джоном Істменом про заставу в розмірі 100 тисяч доларів.