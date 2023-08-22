Політика

Трамп погодився внести 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори, – CNN

22 Серпня 2023 07:25
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сша, трамп

Після зустрічі адвокатів Дональда Трампа із офісом окружного прокурора округу Фултон, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже у понеділок. Зазначається, що переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

Також стведжується, що окружний прокурор Фані Вілліс досягла угоди з одним із співвідповідачів Трампа адвокатом Джоном Істменом про заставу в розмірі 100 тисяч доларів.


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