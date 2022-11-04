Трамп планує знову йти в президенти в 2024 році

Експрезидент США Дональд Трамп планує знову балотуватися у 2024 році на посаду глави держави.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на заяву Трампа в Айові на мітингу підтримки сенатора-республіканця Чака Грасслі.

“Тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною і славною, я, дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову”, – сказав Трамп про балотування на посаду президента.

Після вигуків натовпу: “Трамп, Трамп, Трамп”, колишній президент сказав: “Це добре, що ж, готуйтеся, це все, що я вам скажу, дуже скоро. Готуйтеся”.

Відомство пише, що на мітингу в Айові Трамп закликав виборців обрати республіканців на проміжних виборах наступного вівторка, щоб дати партії контроль над конгресом.

Також експрезидент має провести мітинги в Пенсільванії, Флориді та Огайо від імені своїх кандидатів за кілька днів до виборів.

Дональд Трамп обіймав посаду президента Сполучених Штатів Америки з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. Під час президентських виборів 2020 року він поступився Джо Байдену.