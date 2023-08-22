Політика

The New Yorker: Ілон Маск визнав, що торік спілкувався з Путіним

22 Серпня 2023 07:47
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путін, Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск у розмові з чиновниками Пентагону визнав, що торік особисто спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише The New Yorker.

Так, у жовтні колишній заступник міністра оборони США Колін Каль зв’язувався з Маском після повідомлень, що українські військові втрачали доступ до інтернету Starkink, коли заходили на окуповану росією територію. 

“Мій висновок полягав у тому, що він почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається в РФ як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії”, — сказав Каль.

Маск у розмові з Калєм визнав, що спілкувався з Путіним особисто. Бізнесмен сказав, що дивився на свій ноутбук і бачив, як “розгортається вся війна” через карту активності Starlink.

“Це було приблизно за три хвилини до того, як він (Маск) сказав: “Ну, у мене була чудова розмова з Путіним”, — додав чиновник.

Маск сказав Калю, що технологія, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни. Це, мовляв, змусило його задуматися.

Водночас інше джерело журналу стверджує, що перемовини Маска з кремлем були регулярними.

Торік у жовтні американський бізнесмен заперечував, що розмовляв із Путіним у 2022 році. Він стверджував, що говорив з російським лідером лише раз — близько за 18 місяців раніше. Так Маск відреагував на публікацію видання Vice, де йшлося, що він говорив з Путіним до того, як він опублікував свій “мирний план” завершення війни, який підхопила російська пропаганда.


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