Політика

Суровікіна, ймовірно, відсторонили після спроби заколоту «вагнерівців» — британська розвідка

12 Липня 2023 10:07
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росія

Заступника командувача російських військ Сергія Суровікіна, ймовірно, відсторонили після спроби заколоту з боку ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та його сил.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Там зауважили, що 10 липня головнокомандувач збройних сил Росії, генерал армії Валерій Герасимов вперше зʼявився на телебаченні після спроби заколоту «вагнерівців» 24 червня.

Аналітики помітили, що герасимов під час брифінгу отримував інформацію через відеозв’язок від начальника штабу російських повітряних сил генерал-полковника Віктора Афзалова.

«Афзалов є заступником генерала Сергія Суровікіна. Збільшення публічного профілю Афзалова, тоді як місцеперебування Суровікіна залишається невідомим, ще більше підкріплює гіпотезу, що генерала відсторонили [від посади] після спроби заколоту», — пише відомство.


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