Політика

Стрілянина у Херсоні – провокація окупантів, – ОК “Південь”

18 Вересня 2022 13:41
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Стрілянина в Херсоні, що відбулася увечері 17 вересня, була провокацією російських окупантів. Таким чином вони хочуть завдати шкоди репутації Збройних Сил України.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

Росіяни на окупованих територіях намагаються проводити диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ, сказала речниця ОК “Південь”.

За її словами, саме такі провокації окупанти здійснили у Херсоні 16 та 17 вересня.

“Російські військові намагаються донести інформацію [херсонцям], що їх не звільняють, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різноманітні події, які вони висвітлюють насамперед на своїх пропагандистських каналах… Саме на це потрібно звертати увагу. Якщо подія ще не закінчилася, а вже кореспондент рашистського телебачення у вирві подій – робіть, будь ласка, висновки”, – розповіла Гуменюк.

Речниця ОК “Південь” нагадала, що військові попереджали, що з 17 по 20 вересня на Херсонщині російські окупанти планують низку диверсійних дій, щоб підірвати репутацію ЗСУ.


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