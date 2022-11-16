Політика

Столтенберг збирає Північноатлантичну раду у зв’язку із вибухами в Польщі

16 Листопада 2022 10:53
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польща, нато

Генеральний секретар НАТО проведе сьогодні зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку із вибухами на території Польщі.

Така інформація оприлюднена сьогодні вранці на сайті НАТО.

«У середу, 16 листопада 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на зустрічі Північноатлантичної ради для розгляду вчорашніх вибухів у Східній Польщі поблизу кордонів з Україною», – йдеться у повідомленні.

Як очікується, за підсумками засідання ПАР Єнс Столтенберг проведе пресконференцію.


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