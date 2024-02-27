Політика

Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти війська в Україну

27 Лютого 2024 13:12
україна, нато, столтенберг
Єнс Столтенберг / Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни можуть розглянути можливість введення військ.

Про це він сказав АР, передає Укрінформ.

Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні.

«Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення (Росії – ред.). Але в НАТО немає планів розміщувати свої війська на території України», – наголосив він.

Генсек НАТО назвав вторгнення Росії в Україну «агресивною війною, яка грубо порушує міжнародне право». За міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а «ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права», додав він.

НАТО надає Україні лише нелетальну допомогу і підтримку, таку як медикаменти, обмундирування і зимове спорядження, але деякі члени Альянсу надсилають зброю і боєприпаси на двосторонній основі або групами.

Будь-яке рішення про відправку військ потребує одностайної підтримки всіх країн-членів Альянсу.


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