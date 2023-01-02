Столтенберг заявив, що НАТО має збільшити виробництво зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має збільшити виробництво зброї у 2023 році, оскільки війна росії проти України затягується, а потреба Києва в техніці зростає.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів і запчастини. Нам потрібно нарощувати виробництво, і саме це роблять союзники», — сказав Столтенберг.

За словами генсека, технічне обслуговування систем озброєнь, які вже поставлені в Україну, таке ж важливе, як і постачання додаткової зброї.

Він додав, що НАТО також має бути готове підтримати Україну в довгостроковій перспективі.