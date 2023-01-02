Політика

Столтенберг заявив, що НАТО має збільшити виробництво зброї

2 Січня 2023 20:56
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нато

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має збільшити виробництво зброї у 2023 році, оскільки війна росії проти України затягується, а потреба Києва в техніці зростає.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів і запчастини. Нам потрібно нарощувати виробництво, і саме це роблять союзники», — сказав Столтенберг.

За словами генсека, технічне обслуговування систем озброєнь, які вже поставлені в Україну, таке ж важливе, як і постачання додаткової зброї.

Він додав, що НАТО також має бути готове підтримати Україну в довгостроковій перспективі.


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