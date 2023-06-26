Політика

Столтенберг: заколот у Росії демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив Путін

26 Червня 2023 11:56
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нато, заколот

Події в Росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор Володимир Путін, коли почав війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

“Події минулих вихідних – це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України”, – сказав він журналістам під час візиту до Вільнюсу.

Він також додав, що оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.


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