Політика

Столтенберг оголосив про участь Зеленського у саміті НАТО

7 Липня 2023 14:42
47
читать на русском →
зеленський, нато

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Про це Столтенберг заявив у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО, повідомляє “Європейська правда“.

“Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь”, – сказав Столтенберг.

Також Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

“На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО”, – сказав Столтенберг.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.

“І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети”, – додав Столтенберг.

Він додав, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натівського обладнання і стандартів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Липня 2023 14:42
47

Столтенберг оголосив про участь Зеленського у саміті НАТО
7 Липня 2023 15:30
24

На супутникових знімках ЗАЕС на даху енергоблока №4 помітили сторонні невідомі предмети
7 Липня 2023 15:09
29

На Харківщині скасували заборону на проведення масових заходів
7 Липня 2023 11:14
73

СБУ затримала агента ФСБ: працював на оборонному заводі Кіровоградщини 
7 Липня 2023 11:05
71

Байден погодив передачу касетних боєприпасів Україні 
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС:какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
усі думки