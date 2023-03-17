Стали відомі подробиці майбутнього візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Росію наступного тижня на запрошення президента Росії Володимира Путіна, повідомило у п’ятницю міністерство закордонних справ Китаю.

Як повідомляє CNN, це буде перший візит Сі до Москви після вторгнення Росії до України понад рік тому.

За даними Кремля, під час візиту Сі та Путін обговорять «стратегічну співпрацю» між двома країнами.

«Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва між Росією та Китаєм», — йдеться у поширеній у п’ятницю заяві Кремля.

Планується підписання низки важливих двосторонніх документів.

Візит проходить на тлі того, як Китай намагається представити себе як нейтральний посередник у питанні миру в Україні, але ця спроба була зустрінута скептично в західних столицях через зростаюче партнерство Пекіна з Москвою.

Китай відмовився як засудити напад Росії на Україну, так і назвати його «вторгненням», натомість звинувативши НАТО у провокуванні конфлікту.

Він також надав дипломатичну підтримку Москві, розширивши при цьому торгові та військові зв’язки зі своїм північним сусідом.

Західні офіційні особи також висловили стурбованість з приводу того, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Пекін відкидає це звинувачення.