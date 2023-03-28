Політика

США змінили маршрути своїх дронів після інциденту в Чорному морі — CNN

28 Березня 2023 20:49
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росія, сша

Сполучені Штати вирішили спрямовувати свої розвідувальні безпілотники над Чорним морем далі від Криму після зіткнення російського винищувача з американським дроном. Це обмежує здатність США збирати розвіддані.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

Після інциденту, який стався на початку цього місяця, США почали запускати дрони далі на південь і на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше. Тобто тепер вони літають далі від повітряного простору навколо тимчасово окупованого Криму.

Американський посадовець зазначив, що такі зміни у маршрутах знижують якість розвідувальних даних, які дрони можуть зібрати. Він також додав, що супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати це, але вони перебувають над цілями менше, що дає нижчу ефективність порівняно з безпілотниками.

Нові маршрути, за словами джерел CNN, є частиною зусиль, «щоб не бути надто провокаційними» й уникнути будь-яких інцидентів, які можуть перерости у прямий конфлікт із російськими військами.

Посадовець сказав, що польоти безпілотників «поки що» продовжуватимуться у такий спосіб, але додав, що вже є «апетит» повернутися до маршрутів ближче до окупованої Росією території України.

Після зіткнення винищувача РФ з американським безпілотником у США запевняли, що продовжать літати в міжнародному повітряному просторі. Однак за новими маршрутами ці польоти розташовані на відстані понад 40 морських миль (74 км) від українського узбережжя, а не 12 морських миль (22 км), які є межею повітряного простору країни.


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