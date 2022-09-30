США запровадили нові санкції проти РФ через незаконне “приєднання” територій України

США запровадили нові санкції проти РФ через незаконну анексію українських територій.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Повідомляється, що під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, 3 ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.

“Ми не стоятимемо осторонь, поки Путін обманом намагається анексувати частини України. Мінфін і уряд США вживають сьогодні радикальних дій, щоб ще більше послабити Росію, який вже деградував військово-промисловий комплекс і підірвати її здатність вести незаконну війну”, – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Крім того, у списки санкцій додали 57 організацій за порушення правил експортного контролю США. Вводяться обмеження проти членів родини мера Москви Сергія Собяніна та запроваджує візові санкції проти громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського полоненого.

Держдеп також запроваджує візові обмеження щодо ще 910 осіб, серед них російські військові, білоруські військові чиновники та колаборанти, які діють на окупованих територіях України.

За порушення правил експортного контролю під санкції потрапила американсько-російська компанія “Радіоавтоматика” та її керівництво в особі Володимира Іванова, Сергія Бизова та Дмитра Галина . Компанія спеціалізується на закупівлі для оборонної промисловості.