Політика

США вже цього тижня можуть оголосити про передачу Україні далекобійних ракет GLSDB — WSJ

1 Лютого 2023 20:53
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зброя

США вже в п’ятницю, 3 лютого, можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть «розумні ракети» GLSDB з дальністю до 150 км.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними WSJ, ракети поставлятимуть через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує купівлю чи виробництво нової зброї та систем. Зазвичай техніка, що фінансується USAI, доставляється в Україну довше, ніж передана із запасів США.

Про те, що до нового пакету військової допомоги Україні від США вперше увійдуть далекобійні ракети, раніше повідомляло агентство Reuters.


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