Політика

США виступають за передачу Україні танків Leopard, – ЗМІ

7 Грудня 2022 14:40
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зброя, німеччина

Сполучені Штати підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначають, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

Про це повідомляє FAZ.

За даними двох джерел, які мають доступ до інформації з обох сторін, у жовтні 2022 року радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорював питання постачання танків Leopard 2 з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Салліван сказав, що США виступають за постачання такої зброї Україні. Утім радник президента США з нацбезпеки наголосив, що це рішення повинна ухвалити Німеччина. Другий же повідомив, що Салліван сигналізував Плетнеру про те, що “було б добре”, якби Україна отримала ці танки.

Німецький уряд не спростував цю інформацію. Спікер своєю чергою зазначив, що кабінет канцлера Олафа Шольца постійно на зв’язку з союзниками України, зокрема з США. Водночас у Німеччині неодноразово заявляли, що не можуть передати танки, оскільки ніхто з партнерів цього не зробив.

Проте експерти зазначають, що існує низка причин, чому Україні потрібні саме Leopard 2. Основною причиною є те, що ці танки є стандартом польської армії. Це означає, що їх можна обслуговувати одразу в Польщі. З американськими танками такий варіант наразі неможливий.

Видання додає, що лише із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б поставити в Україну 80 одиниць Leopard 2 у найкоротші терміни.


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