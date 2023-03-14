США викликають російського посла через інцидент з безпілотником у Чорному морі

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викликають російського посла через те, що російський винищувач зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником.

Про це передає журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Президента США Джо Байдена повідомили про інцидент у Чорному морі, пише CNN.

Видання Reuters додає, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поінформував про інцидент союзників по НАТО.

За даними CNN, це перший випадок, коли російські та американські військові літаки вступили в прямий контакт після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що російські літаки нерідко перехоплюють літаки США над Чорним морем, і що останніми тижнями були й інші перехоплення. Але, за його словами, останній інцидент є «унікальним у тому, наскільки небезпечними, непрофесійними та безрозсудними» були дії росії.