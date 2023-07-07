Політика

США виділять новий пакет допомоги Україні із касетними боєприпасами

7 Липня 2023 21:23
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зброя, сша

США передадуть Україні касетні боєприпаси в наступному пакеті військової допомоги.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

“Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, а Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних та оборонних операцій”, – заявив Салліван.

Касетні засоби ураження (бомби, боєприпаси, снаряди) містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.

“Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не розірвалися. Тому ми відкладали рішення так довго, як могли. Але також існує величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська та танки перекинуться на українські позиції, захоплять більше української території та підкорять більше українських цивільних”, — сказав Салліван.

Салліван також наголосив, що Росія використовує касетні боєприпаси з початку війни проти України. Але існує “велика різниця” між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і типом, який США надали б Україні.

“У цих умовах Україна запросила касетні боєприпаси, щоб захистити свою власну суверенну територію. У касетних боєприпасів, які ми надамо, відсоток (неспрацьовування) набагато нижчий, ніж у Росії”, – зазначив чиновник.


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