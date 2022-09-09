Політика

США ввели санкції проти компаній із Ірану, які виробляють безпілотники

9 Вересня 2022 08:01
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Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії й проти компанії, яка координувала доставку дронів в Росію.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, в доставці іранських безпілотників в РФ.

Також під санкції потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Під американські санкції потрапили також менеджери перерахованих компаній.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.


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