Політика

США відклали візит Блінкена до Пекіна після прольоту китайського аеростата над Монтаною

3 Лютого 2023 18:54
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китай, сша

У Білому домі вирішили відкласти вже узгоджений візит глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена до Китаю після виявлення китайського висотного аеростата, який було виявлено над військовими об’єктами у Монтані. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із питанням, перший за п’ять років візит держсекретаря США до Китаю, який планувався наступного тижня, відкладено. Причиною цього називають китайський висотний аеростат, який військові США засікли над районом ядерних пускових установок у Монтані.

Аеростат вирішено було не збивати, оскільки це не представляє прямої загрози. Однак у Білому домі вирішили, що на цьому тлі поїздка Блінкена до Пекіна буде сприйнята як “неправильний сигнал”, стверджують джерела.

МЗС Китаю вже заявило, що КНР шкодує, що некерований цивільний аеростат потрапив у повітряний простір США. Пекін стверджує, що це не розвідувальний апарат, а кліматичний зонд.


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