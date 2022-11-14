Політика

США у найближчі два тижні оголосять новий пакет допомоги для України, – Салліван

14 Листопада 2022 08:05
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зброя, сша

США протягом наступних двох тижнів планують оголосити ще один пакет військової допомоги для України, приблизно таких же розмірів, як останні виділені.

Як повідомляє “Голос Америки“, про це сказав радник з нацбезпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою, відповідаючи на питання, чи якось зміняться темпи й обсяги підтримки України.

“Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік”, – сказав Салліван.

Салліван сказав також, що не вважає правильним ставити запитання про те, чи будуть вестися бойові дії взимку.

“Я вважаю, що є трохи бінарного підходу у питанні наближення зими – чи будуть вестися бої чи не будуть. І я думаю, що такий підхід неправильний. Мова йде більше про рішення, які українцям доведеться приймати щодо швидкості та темпів операцій, а не про те, чи будуть вони їх вести чи ні”, – сказав він.

Останній з пакетів допомоги США для України оголосили у четвер 10 листопада, на загальну суму близько 400 мільйонів доларів. Серед іншого, до нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; ЗРК Avenger та ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS.


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