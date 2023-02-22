США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16, – Джонсон

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати надати Україні винищувачі F-16.
На його думку, надання військової допомоги Україні “матиме вирішальне значення для безпеки Заходу”.
“Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою”, – сказав Джонсон.
Він заявив, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16 та закликав Британію зробити те ж саме.
За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, “ми були б набагато ближче” до припинення війни.
Експрем’єр також закликав країни надати Україні більше танків, літаків та далекобійної артилерії.