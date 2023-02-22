Політика

США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16, – Джонсон

22 Лютого 2023 10:23
31
читать на русском →
Джонсон

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати надати Україні винищувачі F-16.

На його думку, надання військової допомоги Україні “матиме вирішальне значення для безпеки Заходу”.

“Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою”, – сказав Джонсон.

Він заявив, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16 та закликав Британію зробити те ж саме.

За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, “ми були б набагато ближче” до припинення війни.

Експрем’єр також закликав країни надати Україні більше танків, літаків та далекобійної артилерії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 09:59
85

Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов
22 Лютого 2023 10:35
81

У Харкові пролунали вибухи
22 Лютого 2023 08:17
43

Втрати Росії у війні перевищили 145 тисяч військових
22 Лютого 2023 07:46
105

США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, – Bloomberg
22 Лютого 2023 07:22
94

Китай опублікує “документ з позицією” щодо України найближчими днями
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки