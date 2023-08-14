Політика

США оголосили новий військовий пакет для України

14 Серпня 2023 17:40
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зброя, сша

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу”, – заявив він.

За словами Блінкена, до пакета, вартістю 200 млн доларів, входять:

  • боєприпаси для ППО,
  • артилерійські снаряди,
  • протитанкові засоби,
  • додаткове обладнання для розмінування.

“Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно”, – підкреслив Блінкен.


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