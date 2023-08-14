США оголосили новий військовий пакет для України

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу”, – заявив він.
За словами Блінкена, до пакета, вартістю 200 млн доларів, входять:
- боєприпаси для ППО,
- артилерійські снаряди,
- протитанкові засоби,
- додаткове обладнання для розмінування.
“Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно”, – підкреслив Блінкен.