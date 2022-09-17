Політика

США не публічно обговорюють з Україною постачання F-16 і Patriot, – Politico

17 Вересня 2022 14:11
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Україна перестала публічно просити у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle, але переговори продовжуються без зайвого шуму, пише Politico з посиланням на три джерела.

Адміністрація Білого дому, за даними видання, порадила Україні більше зосередитися на тому, що їй потрібно саме зараз для того, щоб вигнати окупантів з позицій на півдні та сході.

Politico пише, що переговори довкола високотехнологічної зброї ускладнюються не тільки тим, що Росія може розцінити це як ескалацію, але й тим, що, наприклад, на F-16 існує ціла черга з союзників США.


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