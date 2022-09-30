США не бачать підготовки Росії до ядерного удару, але погрози сприймають серйозно, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать, щоб РФ дійсно вживала кроків, які б свідчили про її намір використати ядерну зброю у війні проти України. Разом з тим він повторив, що США “дуже серйозно сприймають брязкання Путіна ядерною зброєю”.

Про це він сказав на пресконференції у Державному департаменті США, повідомляє CNN.

“Ми дуже уважно дивимося, чи насправді Росія робить щось, що свідчить про те, що вона планує застосувати ядерну зброю. На сьогодні ми не бачили, щоб вони вживали таких дій”, — сказав Блінкен.

“Але ми також знаємо, що Росія вчиняє жахливі, жахливі жорстокості проти України, і тому їхні погрози ми сприймаємо дуже серйозно”, — продовжив він.

“Щодо намірів президента Путіна, я не збираюся спекулювати, що у нього на думці, я можу просто сказати вам, що ми маємо плани проти всіх можливих сценаріїв, включаючи цей”, — сказав Блінкен.