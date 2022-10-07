США ліквідували двох ватажків ІДІЛ, – CNN

США вбили двох високопоставлених бойовиків терористичної організації “Ісламська держава”.

Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.

Унаслідок удару було вбито Абу Ала, одного з п’яти провідних лідерів ІДІЛ і заступника лідера ІДІЛ у Сирії, та Абу Муад аль-Кахтані – посадовця ІДІЛ, відповідального за роботу з полоненими.

Зазначається, що під час цієї американської операції ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не загинув, а американське обладнання не було пошкоджено або втрачено внаслідок удару. За первинною оцінкою, ніхто з цивільних осіб не був убитий або поранений.

Авіаудару передував окремий рейд на північному сході Сирії, унаслідок якого в середу було знищено посадовця ІДІЛ Раккана Вахіда аль-Шаммрі. Він відомий тим, що сприяв контрабанді зброї та бійців для підтримки операцій ІДІЛ.