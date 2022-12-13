США готуються оголосити про нову допомогу Україні

Сполучені Штати готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Він наголосив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.

“Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще 275 млн доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення”, – сказав він.

За його словами, у Вашингтоні хочуть бути впевненими, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури будуть ослаблені.

“Тому наша увага буде зосереджена на тих речах, які становлять справжню загрозу для України та українського народу”, – наголосив Салліван.