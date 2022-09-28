Політика

США готують пакет військової допомоги для України. Там будуть нові HIMARS

28 Вересня 2022 20:35
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зброя, сша

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб у Вашингтоні.

Зазначається, що про надання нового пакета допомоги Україні буде оголошено найближчими днями — очікується, що пакет використовуватиме кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації президента США Джо Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не з існуючих запасів зброї США.

Пакет допомоги міститиме пускові установки HIMARS, боєприпаси до них, різні системи боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи, запасні частини до озброєнь, навчання та технічну підтримку.


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