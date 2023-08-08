Політика

США готують новий пакет військової допомоги Україні

8 Серпня 2023 07:00
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зброя, сша

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 8 серпня, оголосить про надання Україні нових додаткових озброєнь на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американських чиновників, у Білому домі почали розподіляти кошти в рамках допомоги Україні у розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.

Так, у травні в Міністерстві оборони США оголосили про те, що помилково завищили вартість озброєнь, наданих Україні. Співробітники Пентагону тоді використали “відновлювальну вартість” замість “вартості, що амортизується” для підрахунку ціни боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого українській стороні.

За словами офіційних осіб США, початок використання цих виявлених коштів – дуже важливий, оскільки вони є останнім із раніше санкціонованих Конгресом коштів у розмірі 25,5 мільярда доларів, які адміністрація Байдена може використати для доставки зброї із запасів США у разі надзвичайної ситуації.

Також американські чиновники розповіли, що зараз Вашингтон працює над запитом на додатковий бюджет для продовження допомоги Україні.

За словами офіційних осіб, очікуване у вівторок оголошення про виділення 200 мільйонів доларів стане першим траншем непередбачених доходів у розмірі 6,2 мільярда доларів, раніше санкціонованих Президентським управлінням США із вибірки коштів.

До цього пакету входили:

  • обладнання для розмінування,
  • протитанкова зброя TOW та AT4,
  • знаряддя та боєприпаси,
  • перехоплювачі ППО виробництва Lockheed Martin Corp (LMT.N) для системи Patriot,
  • ракети керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS),
  • протитанкові ракети Javelin, вироблені спільним підприємством Lockheed та RTX Corp (RTX.N),
  • а також інше обладнання.

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США готують новий пакет військової допомоги Україні
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