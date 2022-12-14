Політика

США думають над постачанням Україні однієї батареї Patriot. Це до восьми пускових – AP

14 Грудня 2022 07:44
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зброя, сша

США розглядають передання Україні однієї батареї зенітного ракетного комплексу Patriot, яка має до восьми пускових установок. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

Рішення, найімовірніше, буде ухвалено цього тижня, про нього можуть оголосити у четвер 15 грудня, кажуть три джерела АР. За словами двох з них, Patriot виділять із запасів Пентагону та перемістять з іншої країни.

США планують відправити одну батарею Patriot, кажуть джерела АР. Вона містить до восьми пускових установок, кожна з яких може нести по чотири ракети.

Система також має радар, станцію управління, комп’ютери, генератори, відзначають в агентстві. Зазвичай потрібно близько 90 осіб для експлуатації та обслуговування системи, але з фактичним запуском систем можуть впоратися троє військових.


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