Співробітникам Кремля рекомендували відмовитися від iPhone, – росЗМІ

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента Росії рекомендували до початку квітня позбутися iPhone, замінивши їх на смартфони інших виробників.

Таку вказівку чиновники отримали на семінарі, який відбувся на початку березня у Підмосков’ї. Про це «Комерсанту» розповіли кілька джерел, які були присутні на заході.

«iPhone – все. Чи викинути, чи дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім», – заявив один із них.

За словами співрозмовників газети, вимога пов’язана з безпековими міркуваннями. В адміністрації президента вважають, що смартфони від Apple більшою мірою схильні до злому і шпигунства з боку західних фахівців.

Одне з джерел заявило, що чиновникам порадили поміняти iPhone на моделі з операційними системами Android, її китайськими аналогами чи російською «Авророю».

Кремль придбає для своїх співробітників нові телефони, припустив один із співрозмовників «Комерсанта». Інше джерело заявило, що заборону на користування технікою Apple можуть поширити на чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.