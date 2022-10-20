Політика

Спецслужби рф імовірно готують теракти проти власного населення, – ГУР

20 Жовтня 2022 12:25
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війна, розвідка

Ймовірно російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, аби звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“Військкомати на території Росії розповсюджують “пам’ятки” для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто “диверсанти” викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі”, – пише пресслужба ГУР.

Розвідка відзначає, що “страшилки”, які поширює Росія, є відображенням реальних дій росіян на тимчасово окупованих територіях України, оскільки після звільнення наших земель від окупантів було виявлено багато замінованих предметів, побутових приладів, дитячих іграшок.

“Імовірно російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України”, – додає ГУР.


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