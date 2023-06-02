Політика

Спецпредставник Китаю підбив підсумки турне європейськими столицями

2 Червня 2023 13:28
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Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів, але ризик ескалації ще високий.

Про це він сказав 2 червня, підбиваючи підсумки свого турне європейськими столицями, передає Reuters.

У травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Москвою, Варшавою, Парижем, Берліном і Брюсселем. За його словами, “російська сторона високо оцінила бажання та зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні”.

“Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий”, – сказав Лі, додавши, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів, щоб “охолодити ситуацію” і забезпечити безпеку ядерних об’єктів.

“Китай готовий зробити все, поки це сприяє поліпшенню ситуації”, — сказав дипломат.


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