Словенія випередила Білорусь у боротьбі за місце у Радбезі ООН

Генеральна асамблея ООН у вівторок обрала Словенію непостійним членом Ради безпеки протягом 2024-2025 років – вона випередила у симпатіях Білорусь

За словенську кандидатуру віддали голоси 153 члени Генсамблеї зі 128 мінімально необхідних.

“Сьогодні великий день для Словенії. Ми обрані непостійним членом Ради безпеки ООН. Я пишаюся цим чудовим результатом, який є результатом важкої роботи”, – прокоментувала міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

Словенія вдруге обирається непостійним членом Радбезу ООН, уперше вона була в цьому органі у 1998-1999 роках.

Окрім Словенії, з 2024 року новими непостійними членами Радбезу ООН будуть Алжир, Сьєрра-Леоне, Південна Корея і Гайана. Вони замінять Албанію, Бразилію, Габон, Гану та Об’єднані Арабські Емірати, у яких закінчується дворічний термін повноважень.